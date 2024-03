« La problématique de la drogue était la préoccupation majeure de la population suisse »

La Suisse, pays précurseur dans la prise en charge de la toxicomanie. Le cinéma La Grange à Delémont propose ce mercredi soir la projection du documentaire « Addictions », qui compile images d’archives, témoignages d’anciens toxicomanes et de travailleurs sociaux, des années 1970 à nos jours. Le réalisateur et historien Jacques Matthey a présenté le contexte de l’époque et actuel dans La Matinale. C’est un souvenir d’adolescence, à Zurich, qui l’a notamment poussé à réaliser le documentaire : la vision d’une des nombreuses scènes ouvertes de la drogue. « La problématique de la drogue était vraiment la préoccupation majeure de la population suisse », explique Jacques Matthey.