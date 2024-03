Qui a volé les panneaux de communes du Jura bernois ?

Aucune piste

Pour le moment, le canton n’a aucune piste concernant l’identité du ou des voleurs. « C’est de toute façon une institution organisée pour faire autant de vol de panneaux sur un si petit laps de temps. On a déjà eu des vols de panneaux, mais c’est toujours ponctuel. C’est arrivé qu’on ait une entrée de localité qui disparaisse, ou un panneau 50 ou 60, mais une opération avec autant de panneaux en une seule nuit, je n’ai pas souvenir que ça nous soit arrivé dans le Jura bernois », pointe Wesley Mercerat. Les panneaux d’entrées de localité sont fabriqués à la pièce. Les communes ne disposent donc pas de stock surtout que la durée de vie d’un panneau est en général d’une bonne dizaine d’années. « On doit en commander de nouveaux, on a un délai de deux semaines de fabrication. Peut-être qu’ils vont réapparaître dans quelque temps en ayant été modifiés et remis en place pour faire passer un autre message ». Mais pour le moment, les communes sont dans l’inconnu. « J’espère que l’opération s’arrêtera là », conclut l’inspecteur des routes pour le Jura bernois. À noter que le canton de Berne attend encore la liste exacte avant de déposer une plainte pénale pour vol. /mbe-ajour