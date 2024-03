Un séjour en mer qui tourne au cauchemar

Une fois à bord des canots, le calvaire est loin d'être fini. « On s’est rendu compte qu’il n’y avait pas de gilets de sauvetage, de pistolet d’alarme, de sirène ni de lumières », se remémore l’exploitant d’une vinothèque à Saignelégier. Les deux embarcations étaient munies de moteur mais l’un deux n’avait pas d’essence. Les mieux lotis, dont le couple taignon, ont donc décidé de tirer le canot défectueux à l’aide d’une corde. « A chaque fois qu’on le tractait, l’arrière de notre bateau prenait l’eau. Le moment le plus difficile a été d’abandonner le second canot pour pouvoir mettre les gaz et prévenir les secours. On est resté environ quatre heures sur notre embarcation. Les autres ont passé une heure et demie de plus en mer », explique Gérard Jacot.