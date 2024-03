« 40 ans / 40 voix » avec Sandra Gelin

RFJ retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce jeudi, l’invitée était Sandra Gelin, animatrice depuis une décennie sur les ondes de RFJ. Sa voix grave a marqué les auditeurs, au point que les débuts n’ont pas toujours été simples pour Sandra, qui s’est accrochée, soutenue par sa formatrice. « C’était un pari, on a pris des remarques, mais on y est arrivé », a expliqué Jennifer Recoing.

Quelques années plus tard, Sandra a pris les commandes de l’émission de l’après-midi (16h-18h) et s’est créé un univers. Ainsi est né Podium, qui immerge l’auditoire dans la musique et le mode de vie des années 80. Une émission qui a amené notre animatrice à rencontrer moult artistes de la scène francophone, notamment dans les festivals comme le Chant du Gros, dont le patron Gilles Pierre est venu expliquer le lien important qu’une radio locale peut jouer dans un tel événement. À découvrir ci-dessous. /clo