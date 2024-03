Évaluation des besoins de relève dans les soins dans le Jura

Le service de la santé publique du canton du Jura a publié ce jeudi un rapport sur l’évaluation des besoins de relève dans les soins sur le territoire cantonal. Le document a été rédigé par les autorités cantonales sur la demande de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) dans le cadre de l’initiative populaire « Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers) » acceptée par le peuple suisse en novembre 2021 LIEN. L’initiative se décline en deux volets, nous apprend le rapport. Le premier concerne l’offensive en matière de formation le second concerne les conditions de travail. Le Gouvernement jurassien rappelle qu’il « entend profiter des travaux liés à l’initiative pour encourager et valoriser d’autres professions de la santé (…), notamment les assistants en soins et santé communautaire CFC (ASSC) et les aides en soins et accompagnement AFP (ASA) ». Le rapport sur les besoins de relève dans les soins intègre ainsi ces professions aux côtés des infirmiers HES et ES.





Effectif dans les soins en 2022

Afin d’établir l’état de la situation de départ, une enquête a d’abord été réalisée entre mars et avril 2023. Un questionnaire a été envoyé dans les institutions de soins sur le territoire cantonal dans le but de recenser le nombre de travailleurs et leur répartition dans les différentes structures (hôpitaux, établissements médico-sociaux, soins à domicile, institutions sociales et autres). Le résultat fait état de 1'966 professionnels de soins exerçant dans le canton du Jura. L’enquête révèle aussi que plus de la moitié des infirmiers travaille dans un hôpital alors que la majorité des ASA travaille dans des institutions de long séjour, comme les EMS. Globalement, les EMS emploient 37,5% de l’ensemble du personnel soignant, 34,5% travaille dans un hôpital et 20,5% dans les soins à domicile. Entre 87% et 92% de la totalité des professionnels des soins sont des femmes.