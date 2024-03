Le Grand Conseil valide le crédit pour le transfert du ceff Artisanat à Bienne

Le ceff Artisanat fait un pas de plus vers Bienne. Mercredi, le Grand Conseil a accepté le crédit nécessaire au déménagement de l'antenne prévôtoise du Centre de formation Berne francophone à la rue de la Gabelle. L'enveloppe se compose de deux montants : le premier de 28,3 millions de francs pour, notamment, le loyer capitalisé et les investissements directs pour les aménagements locatifs. Le second concerne une dépense périodique annuelle de près de 257'000 francs, car Berne sera locataire des surfaces utilisées.

Ce soutien des élus réjouit évidemment le directeur du ceff : « Pour nous, c'est une étape importante », relève Cédric Bassin. Si tout se déroule comme prévu, les élèves pourraient investir leurs nouveaux locaux en août 2026. Et d'ici là, de nouvelles offres relevant du domaine de l'artisanat pourraient aussi être ajoutées, confie Cédric Bassin.

Le Grand Conseil craint la baisse des effectifs d’élèves jurassiens

Si le Grand Conseil a validé mercredi les dépenses nécessaires par une très large majorité (136 voix pour, six contre et cinq abstentions), il a toutefois choisi d'assortir cette décision d'une mesure supplémentaire, suivant une proposition d'amendement de la Commission des infrastructures et de l'aménagement du territoire. La CIAT proposait qu'en cas de diminution du nombre d'élèves inscrits au ceff Artisanat, le Canton puisse résilier le bail des surfaces qui ne seraient plus utilisées. A la tribune, plusieurs élus ont témoigné leur soutien à cet ajout, craignant que le déménagement de l'école n'entraîne une telle baisse notamment chez les apprenants jurassiens. Cédric Bassin se veut, lui, rassurant et n’imagine pas que la distance posera problème. Pour lui, les nouvelles infrastructures auront de quoi séduire même ceux qui vivent plus loin. /amo