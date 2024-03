Le SIRAC s’active pour la promotion touristique de l’Ajoie et du Clos du Doubs

Le SIRAC poursuit son inlassable travail de promotion touristique de l’Ajoie et du Clos du Doubs. L’organisation a fait le point ce jeudi sur ses activités récentes et ses projets à venir. Le Syndicat d’initiative d’Ajoie et Clos du Doubs a récemment mis en ligne une nouvelle version de son site Internet qui permet, via des renvois, de tout connaître sur les activités touristiques dans le district de Porrentruy. Le SIRAC a également remis à jour récemment ses 25 fiches thématiques d’information qui sont installées dans divers lieux du canton pour présenter les nombreuses possibilités qui existent en Ajoie et dans le Clos du Doubs. Le concept marche bien et vise à permettre aux visiteurs de « se rendre compte de la diversité de l’offre touristique, gastronomique de la région », indique le président du SIRAC. Eric Gigandet souligne que les fiches intéressent au-delà des frontières cantonales. Quant à l’utilité et à la vocation du SIRAC, l’homme souligne que l’organisation vise à faire rester les touristes qui viennent en Ajoie et dans le Clos du Doubs. Les activités du Syndicat d’initiative d’Ajoie et Clos du Doubs sont ainsi complémentaires à celles de Jura Tourisme qui s’effectuent notamment au niveau national, précise Eric Gigandet.