Le nouveau visage de la section cantonale d’archéologie et de paléontologie

Céline Robert-Charrue Linder est la nouvelle archéologue cantonale. Elle prendra ses fonctions le 1er juillet prochain. La Vadaise est la première femme à occuper ce poste. Elle succède au Dr Robert Fellner qui part en retraite anticipée et dont elle est l'adjointe depuis 2010. Elle dispose d’un Master en archéologie de l’Université de Neuchâtel et elle a notamment travaillé sur le site de la villa gallo-romaine de Vicques. La nouvelle archéologue cantonale a participé activement à l’élaboration de la Loi sur le patrimoine archéologique et paléontologique (LPPAP) adoptée par le Parlement en 2015.

Céline Robert-Charrue Linder est députée au Parlement jurassien. Un mandat incompatible avec sa nouvelle nomination. L’élue verte a ainsi déposé sa démission de ce poste ce jeudi. Elle quittera l’hémicycle juste avant de prendre la tête de la section d’archéologie et de paléontologie, à savoir le 30 juin prochain. /comm-jad