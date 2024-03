Pas de contrôle supplémentaire pour le vote par correspondance

Le Gouvernement jurassien se prononce contre des mesures de vérification d’identité supplémentaires pour le vote par correspondance. L’exécutif cantonal explique sa position ce jeudi dans un rapport qui fait suite à l’adoption par le Parlement d’une motion transformée en postulat. Le texte du PLR Yann Rufer avait été déposé après l’affaire de corruption électorale qui avait concerné plusieurs villages d’Ajoie en octobre 2022. Le Gouvernement indique qu’aucun contrôle additionnel n’est aujourd’hui à même de contrer les cas observés dans le Jura. Il estime également qu’une mesure de ce type pourrait engendrer une augmentation de l’abstention et créer des inégalités dans l’accès au vote. L’exécutif propose toutefois de « rappeler les peines encourues en cas de corruption électorale ou de captation de suffrages, de poursuivre les démarches en vue d’exiger l’indication de la date de naissance, en plus de la signature, sur les cartes de vote et de garantir l’avancement des démarches visant à introduire le vote électronique ». /comm-fco