Un bulletin scolaire dès les classes de 1P-2P

Les bulletins scolaires débarquent en 1P et 2P dès la prochaine rentrée. Le Service de l’enseignement va suivre les autres cantons romands et instaurer ce relevé de manière annuelle. Un sondage a ainsi été fait auprès des enseignants pour cibler les éléments à faire apparaître sur ce bulletin. Conclusion, on y retrouvera le nom de l’enseignant, le lieu d’enseignement, les absences et les inscriptions aux cours facultatifs ou de langue, s’il y en a. « On souhaite avoir une trace du suivi de l’élève dans l’école pour les années 1P et 2P », explique Ségolène Eberlin, responsable du secteur pédagogique au Service de l’enseignement. Des séances avaient eu lieu en 2021 et 2022 entre le conseil pédagogique et les enseignants concernés. La décision avait été prise à ce moment-là d’introduire le bulletin sous une forme à déterminer.