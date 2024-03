« 40 ans / 40 voix » avec Yves Boil

RFJ retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce vendredi, on accueillait Yves Boil, 35e invité de l’émission, qui travaille depuis … 36 ans pour RFJ ! Ce technicien du son joue un rôle de l’ombre essentiel pour permettre la diffusion des programmes radio. Il installe et entretient des émetteurs à travers tout l’Arc jurassien. Il en fait de même avec les régies de diffusion et d’enregistrement, gère le matériel sonore de l’entreprise. Un travail qui ne s’entend pas mais sans lequel on n’entendrait rien ! « »,

Depuis 40 ans, la technique est en perpétuelle évolution et la principale fut la transition de l’analogique au numérique. L’arrivée de l’informatique a révolutionné le paysage radio. Aujourd’hui, les informaticiens jouent aussi un rôle déterminant dans la bonne marche d’une entreprise active dans l’audiovisuel. C’est ce qu’est venu raconter Hervé Eggenschwiller, informaticien dans l’univers radio depuis 3 ans. A écouter ci-dessous. /clo