Démission du chef du Service de la formation postobligatoire

Départ du chef du Service de la formation postobligatoire. Manuel Donzé a récemment transmis sa démission au Gouvernement. Il quittera ses fonctions le 31 mai prochain, indiquent les autorités cantonales ce vendredi. Il est entré à ce poste le 1er novembre 2022 en provenance du Canton de Vaud. L’actuel chef souhaite « bénéficier d’une meilleure qualité de vie » en poursuivant sa carrière professionnelle dans la région lausannoise, où vit sa famille.

La communication du canton évoque un contexte « en pleine mouvance » ainsi que la nécessité de « mener des réflexions » sur le rôle et la charge des responsables de service. Ce nouveau départ intervient une semaine après l’annonce du départ de la cheffe du Service de la santé publique Mélanie Brülhart. L’administration cantonale fait face à un contexte financier complexe et se trouve à « une croisée des chemins entre ses missions et les ressources à disposition ».

Le poste de chef du Service de la formation postobligatoire sera remis au concours prochainement. /comm-jad