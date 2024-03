Jeux de chaises musicales à Bourrignon

Les visages se renouvellent autour de la table du Conseil communal de Bourrignon. On vous annonçait jeudi la démission de Roger Berberat pour fin juin. Elle s’ajoute à celles en fin d’année dernière de Samuel Ischer et de Laetitia Gyger. Tous trois ont pris leur fonction en janvier 2023. A la suite d’une élection libre, Nadja Parrat a intégré l’exécutif depuis quelques semaines. Mais il reste encore un siège à repourvoir. Une deuxième élection libre doit se tenir le 21 avril. Et si personne ne se représente pour remplacer Roger Berberat, les citoyens retourneront aux urnes début juin.

Un concours de circonstances

Le maire affirme qu’il n’y a pas de malaise autour de la table. Thierry Sautebin évoque un concours de circonstances, mais assure que les dossiers de Bourrignon sont bel et bien pris en main. « Ce n’est pas simple, mais j’ai beaucoup de chance avec l’équipe encore en place. Chacun y met du sien pour arriver à tirer les dossiers », précise le quinquagénaire. Il relève que la collaboration avec le secrétariat communal de Develier est précieuse : « ils nous mâchent énormément le travail ». De plus, Thierry Sautebin rappelle que la situation financière de Bourrignon ne permet pas de porter des dossiers importants : « indirectement ça nous soulage un peu ». /ncp