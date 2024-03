Le hangar des sapeurs-pompiers de Boncourt déménage

Des changements de locaux pour les sapeurs-pompiers à Boncourt. Suite à la fin d’exploitation de l’entreprise BAT, le SIS Basse-Allaine qui regroupe les pompiers pour les communes de Boncourt, Basse-Allaine et de Courchavon a dû déplacer son matériel. La voirie de Boncourt, l'entreprise Caland, ainsi que le home Les Chevrières accueillent désormais les différentes installations. « Ses locaux étaient disponibles et se situent au centre de notre périmètre d’intervention, à savoir les trois communes de Basse-Allaine. Cela permet aux pompiers de rejoindre la caserne le plus rapidement pour partir en intervention », explique Ludovic Monteiro, président de l’autorité de surveillance du SIS Basse-Allaine.

N’est-ce pas trop problématique que le matériel soit dispersé en plusieurs locaux ? « Il était déjà réparti dans les différents villages de notre SIS », répond Ludovic Monteiro. « Le défi réside plutôt dans où se situe quoi avant de partir en intervention. », complète-t-il. « Dans tous les cas, il nous fallait garantir le matériel de première intervention, soit le véhicule tonne-pompe, les appareils avec les porteurs, le véhicule hydrocarbure, à la voirie de Boncourt », déclare Ludovic Monteiro.

Le président de l’autorité de surveillance aimerait rassurer la population des trois villages en affirmant que les sapeurs-pompiers peuvent en tout temps assurer leur mission de base. Il s’agit également d’une solution provisoire puisqu’un nouveau déménagement aura lieu durant l’année 2024, pour rassembler au même endroit, tout le matériel des sapeurs-pompiers. /cbu