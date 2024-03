Les élèves de Crémines pourraient finalement être scolarisés à Grandval

Une école à Grandval changerait la donne

Dans sa missive, Berne explique avoir laissé une large autonomie aux communes dans ce dossier. Des communes qui sont, certes, libres de choisir où sont envoyés leurs élèves. Celles qui souhaitaient poursuivre leur aventure avec Moutier avaient jusqu’à fin décembre pour s’annoncer. Le Canton leur a d’ailleurs envoyé un préavis positif à ce sujet.

Si les autorités affirment, dans cette lettre, tenir compte autant que possible de l’avis consultatif émis par leur population en mars 2023 elles indiquent avoir été interpellées à plusieurs reprises ces dernières semaines. Des exécutifs communaux ont annulé des décisions prises précédemment et certains se plaignent du manque d’informations de l’échelon supérieur. Le Canton tient donc à clarifier les choses. Il explique que « l’ouverture d’une offre d’école secondaire bernoise à Grandval, si elle se confirme sur décision de la commune, change la donne régionale et permet la mise en place d’un syndicat de communes au sein du canton de Berne. Pour arrêter leur choix, les autorités se laisseraient alors guider d’une part, « et dans la mesure du possible », par les votes consultatifs, mais aussi par l’examen de la situation géographique « et d’autres motifs justes ». « En l’état actuel de l’analyse, le Conseil-exécutif part du principe que cela impliquerait que les communes de Perrefitte et peut-être de Belprahon soient autorisées à scolariser leurs élèves à Moutier et que les autres communes (Crémines, Corcelles, Eschert, Grandval, Elay et Roches) scolariseraient leurs élèves à Grandval », conclut la lettre.

Contacté, le service de la communication du Canton de Berne ajoute d’ailleurs que les autorités restent « favorables à l’ouverture d’une école secondaire à Grandval ». Elles soutiendront les communes dans leurs démarches.

Ce choix est toutefois encore dépendant des assemblées des différentes communes, nous a expliqué le président du CIGV Jean-Daniel Parrat. Les citoyens devront prochainement se prononcer pour dissoudre le syndicat scolaire actuel et pour en recréer un nouveau, qui comprendrait la nouvelle école secondaire. /amo-epe