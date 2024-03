Les métiers d’arts s’exposent dans l’espoir de perdurer

« C’est essentiel de connaître les anciennes techniques pour des applications parfois nouvelles. Tous les 30 ou 50 ans, on se retrouve devant un nouveau défi et on doit aller chercher une technique plus ancienne pour l’adapter à quelque-chose de plus récent », confie l’artisan d’Undervelier. Ces métiers, c’est aussi notre patrimoine. Faut-il encore le transmettre pour le conserver. « Il y a cette volonté de conserver le patrimoine immatériel, les gestes, les techniques, par des jeunes qui doivent se lancer dans ces métiers et pour qui une voie traditionnelle n'est peut-être pas l'idéal », espère Chrfistel Lovis, cheffe de projet au Service de la formation postobligatoire.







« Une belle carte à jouer dans le canton du Jura »

Les métiers d’arts peuvent représenter une belle alternative pour les jeunes assure Martial Courtet, ministre de la formation et de la culture. « On sent la jeunesse de plus en plus intéressée à exercer des métiers qui ont du sens. Beaucoup de témoignages montrent que l’on est parfois trop dans la théorie et un besoin de revenir aux activités manuelles. Et avec ces métiers d’art, nous avons vraiment une belle carte à jouer dans le canton du Jura ». Pourtant, vivre de tels métiers reste rare et difficile. « Je conseille souvent aux jeunes d’apprendre un métier de base avant, et si l’envie est assez grande pour pratiquer un métier d’art, on voit ensuite. On ne veut pas non plus former un chômeur de demain », avoue sans détour la potière de Bonfol, Felicitas Holzgang. Ces Journées européennes des métiers d’art seront justement l’occasion de susciter des passions, voire des vocations. /mmt-jpi