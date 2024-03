Du changement à la tête de la section régionale des Routiers Suisses

C’est une association régionale qui est très active et particulièrement garnie. La section jurassienne des Routiers Suisses, qui compte plus de 500 membres, s’est dotée le week-end dernier d’un nouveau président lors de son assemblée générale. Christian Lachat, habitant de Develier, a été élu pour succéder au Franc-Montagnard Daniel Müller qui a passé sept ans à la tête de l’association. « La section locale des Routiers Suisses organise les cours de formation obligatoires et défend les intérêts des chauffeurs », explique Christian Lachat. Ce dernier précise que les membres bénéficient aussi d’un soutien juridique au niveau national.





Des places de repos qui se raréfient

Parmi les préoccupations actuelles de la branche, le nouveau président indique qu’il devient toujours plus compliqué pour les chauffeurs routiers de trouver des endroits pour se garer et faire les pauses qui leur sont imposées par la loi. « Il y a beaucoup de monde, les places sont de plus en plus réduites. De nombreuses villes et communes ne veulent plus de camions stationnés sur leur territoire. Ces gens ont aussi oublié que tout ce qu’on possède dans une maison a été transporté par un camion à un moment ou à un autre », souligne Christian Lachat.