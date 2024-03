Une plongée dans l’univers de Pierre Lauber

Des tableaux dans tous les coins, de toutes les couleurs et toutes les formes : le public a pu découvrir samedi à Delémont les ateliers et appartements du peintre Pierre Lauber décédé en 2019. Celui qui était également boulanger a réalisé quelque 10'000 œuvres, dont une grande partie se trouve encore dans son antre. En collaboration avec la famille, les artistes Patrick Frei et Nella Stücker ont organisé des portes ouvertes pour permettre aux curieux de se plonger dans cet univers. Diverses animations étaient proposées telles que la performance d’un danseur et la projection d’archives vidéo, mais également des interviews d’anciens partenaires de théâtre de Pierre Lauber. « La créativité est débordante ici, j’y suis très sensible. Ces portes ouvertes permettent aussi de se demander comment c’est possible de faire autant d’œuvres et pourquoi », souligne le Jurassien Patrick Frei, alias DIPS.