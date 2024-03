Les chasseurs jurassiens réunis pour leurs assises

Les chasseurs de la région se sont retrouvés ce week-end à Courgenay. L’assemblée des délégués de la Fédération cantonale jurassienne des chasseurs (FCJC) s’est déroulée samedi après-midi à Courgenay. L’occasion d’évoquer les différentes thématiques et problématiques qui touchent la branche, mais aussi de parler des perspectives. Invité du Journal de 12h15 dimanche, le président de la FCJC, Nicolas Wallimann, est notamment revenu sur les recommandations émises par la cellule scientifique créée il y a un an. « On va, par exemple, essayer de diminuer la pression sur le bouc, peut-être créer des zones où il ne peut pas être tiré. On parle aussi d’un plan de chasse adaptatif qui pourrait varier par rapport au cheptel de gibier disponible », a expliqué le responsable.





Un équilibre à préserver

Les grands prédateurs restent une source d’inquiétude. La présence du loup et du lynx est susceptible de perturber le bon équilibre actuel au niveau des populations de gibier, selon Nicolas Wallimann. « Pour l’instant, le ratio proies-prédateurs est tout à fait correct, mais j’ai été très heureux d’entendre le ministre nous annoncer la mise en place d’un programme de capture de lynx à des fins de réintroduction dans d’autres contrées », a indiqué le président de la Fédération cantonale jurassienne des chasseurs.