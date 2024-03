Nicola Thibaudeau parmi les meilleures CEO de l’année

Un parcours primé

Nicola Thibaudeau a d’abord dirigé l'usine Cicorel à La Chaux-de-Fonds, qui fait partie de Câbles de Cortaillod (aujourd'hui Nexans). Avec Volker Gass, elle a ensuite racheté Mécanex à Nyon, une société active dans le secteur de l'espace et de la sécurité. Depuis 2003, elle dirige l’entreprise MPS AG active dans le domaine de l’horlogerie, du médical et de l’astronomie. Nicola Thibaudeau avait déjà été lauréate du Prix Veuve-Clicquot de la femme d’affaires en 1997. Elle ne s’attendait pas à recevoir cette distinction du SEF. « Je suis très honorée d’avoir reçu ce titre, confie-t-elle. C’est une reconnaissance pour moi mais aussi pour toute l’équipe de MPS, car c’est grâce à eux qu’on a pu réaliser ce qu’on a réalisé ». Nicola Thibaudeau évoque un chiffre d’affaires qui a quadruplé depuis le début de l‘aventure en 2003 et un triplement du nombre d’employés. /jse