Six décennies de passion autour des timbres

Les collectionneurs et passionnés de timbres avaient rendez-vous ce week-end à Saignelégier. La Société philatélique des Franches-Montagnes a organisé dimanche une grande bourse-exposition à la Halle-Cantine à l’occasion de son 60e anniversaire. Le public a notamment pu découvrir des inscriptions postales remontant jusqu’en 1838. « J’ai pu trouver des oblitérations des Sairains, des Cerlatez, des Rouges-Terres ou encore de La Bosse. Aujourd’hui, si on veut une belle oblitération, il faut aller dans un bureau de poste et la demander. Sinon tout vient du centre de tri et c’est dommage », explique la présidente de la Société philatélique des Franches-Montagnes, Marie-Claude Martinoli. À l’époque, ces oblitérations faisaient office de timbres. « C’était de grands cachets d’environ 8 à 10 centimètres de diamètre », souligne la responsable. La secrétaire de l’entité, Liliane Rérat, a, de son côté, présenté un diaporama avec plus de 2'000 cartes en lien avec le Doubs et les Franches-Montagnes.