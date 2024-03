« 40 ans / 40 voix » avec André Saucy

RFJ retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce lundi, l’invité était André Saucy, qui a travaillé pour RFJ entre 1996 et 2005. L’homme a la particularité d’avoir œuvré dans plusieurs secteurs de l’antenne puisqu’il était à la fois animateur commercial et commentateur d’événements de sports motorisés comme le Critérium jurassien, mais aussi le rallye de Monte-Carlo. « On a fait des trucs de fou pour la radio », a avoué André Saucy.

Qui d’autre qu’Olivier Burri pour accompagner André dans cette émission souvenir ? Le pilote de Belprahon a partagé moult rallyes avec André Saucy dans le siège du navigateur. Les deux hommes ont aussi vécu des moments forts sur RFJ, comme lorsqu’ils ont diffusé en direct de Saulcy une spéciale de rallye vécue depuis l’intérieur du véhicule ou lorsqu’Olivier a raconté en direct à la sortie d’une spéciale le sort d’une fameuse bouteille… À savourer ci-dessous. /clo