Café des Arts : Thriller… évidemment !

Les musiques de Michel Berger et de Michael Jackson ont résonné dans la grande salle du Théâtre du Jura à Delémont entre vendredi et dimanche. L’ensemble vocal « Evoca » et le « BH Orchestra » ont redonné de la voix aux chansons de deux artistes légendaires, mêlant la pop et la chanson française.

Quatre spectacles en trois jours, dont deux hier après-midi, plus de 1600 personnes ont apprécié cette nouvelle création dirigée par Blaise Héritier. Jean-Michel s’est rendu dimanche après-midi dans les couloirs et les coulisses du concert afin de recueillir les impressions du public et des musiciens :