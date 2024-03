Accord Inde-AELE : l'industrie jurassienne se réjouit

« Cet accord est une excellente nouvelle pour les industries jurassiennes notamment celles des machines et de l’horlogerie », explique Pierre-Alain Berret. Le directeur de la chambre de commerce et d'industrie du Jura réagit à la signature ce dimanche 10 mars de l’accord de libre-échange entre la Suisse, l'Islande, le Liechtenstein et l’Inde. Un jalon important pour la politique commerciale de notre pays. La Suisse et autres Etats de l’AELE sont les premiers partenaires européens à signer un accord de libre échange avec le pays de la vache sacré.

Suppression des droits de douane



Aujourd’hui, l’Inde prélève des droits de douane très élevés sur la plupart des produits importés. Grâce à l’accord de libre-échange, le pays émergent supprimera ou libéralisera partiellement les droits de douane frappant 95.3% des produits industriels importés de Suisse. « Une bonne nouvelle pour l’industrie jurassienne, en particulier l'horlogerie, qui est frappée par des droits de douanes assez importants », commente Pierre-Alain Berret. Il complète : « Le consommateur indien se retrouve aussi freiné car il doit supporter des prix davantage élevés ».

L’Inde est le pays le plus peuplé au monde et son potentiel de croissance est bien présent : « Avec sa classe moyenne qui émerge et qui accède à des biens de consommation de plus en plus larges telles que les montres, cela sera très bénéfique pour notre région », déclare Pierre-Alain Berret.