Swisscom Shop cambriolé à la gare de Delémont

La boutique Swisscom située à la gare de Delémont a été cambriolée dans la nuit de dimanche à lundi. L’information a été confirmée par le leader des télécommunications en Suisse. Swisscom n’a cependant pas souhaité divulguer davantage d’informations si ce n’est qu’une plainte a été déposée et qu’une enquête est en cours. Également contactée par la rédaction, la police cantonale jurassienne n’a pas souhaité communiquer.

Ce lundi matin, les portes automatiques de la boutique étaient délogées et des affiches indiquant une fermeture exceptionnelle étaient visibles à l’entrée et sur la devanture. /jad