Trois communes ajoulotes se labellisent « Commune en santé »

Une distinction de haut niveau pour trois communes ajoulotes. Alle, Cornol et Courgenay ont à nouveau obtenu l’étiquette de « Commune en santé », annonce ce lundi la Fondation O2 dans un communiqué. Lancé en 2010 en Valais, le label permet de « répertorier l’ensemble des mesures de promotion de la santé existantes au niveau communal et d’évaluer les besoins de la population ».

Plusieurs mesures félicitées

Pas moins de 30 mesures de santé publique ont été prises au sein des trois communes. Parmi celles-ci, Alle a mis en place un duel intercommunal nommé « La Suisse Bouge », durant lequel la population peut réaliser différentes activités physiques. Cornol a quant à elle été saluée pour ses « rencontres intergénérationnelles » entre les écoliers du village et le centre Valse du temps. Finalement, trois projets de Courgenay ont été relevés par la Fondation : la promotion de l’activité physique auprès des employés communaux, la campagne du mois sans tabac et la sensibilisation au cancer du sein par le biais de l’action « Une Tulipe pour la vie ». Les maires des communes concernées se sont tous trois montrés très satisfaits de cette distinction, à l’image de Gilles Villard : « Les communes continueront de promouvoir ce label, notamment en étant à l’écoute des citoyens, des institutions, des sociétés sportives et culturelles et des entreprises ». /comm-edr