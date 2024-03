« 40 ans / 40 voix » avec Corinne et Monique

RFJ retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce mardi, deux animatrices de la première heure étaient les invitées de l’émission du jubilé. Corinne Cattin Brischoux, 14 ans de travail à Fréquence Jura (entre 1984 et 1999) durant lesquels « elle a tout fait ». Animatrice, assistante du patron, responsable de l’animation puis de l’administration, Corinne Cattin Brischoux a marqué les deux premières décennies de RFJ, notamment par l’émission À bâtons rompus diffusée en soirée.

Elle était accompagnée par Monique Heinis, qui a travaillé à la radio durant une décennie. Elle aussi animatrice, elle a mené de nombreuses émissions de culture, du terroir, de musique jurassienne ou encore de patois… et même réalisé des reportages en croisière sur la Méditerranée. Toutes deux ont aligné les anecdotes et les souvenirs. À écouter ci-dessous. /clo