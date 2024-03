Courroux se soucie de son approvisionnement en or bleu

C’est un sujet d’actualité qui coule de source pour Courroux : la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable. Selon le dernier Journal officiel, un crédit-cadre de 970'000 francs sera présenté et voté lors de la prochaine assemblée communale du 25 mars. Les périodes estivales de ces trois dernières années ont été marquées par peu de précipitations et des températures élevées, ce qui a sensiblement diminué le débit des sources. « La sécurisation de notre approvisionnement en eau potable est devenue un sujet d’actualité », explique le maire de Courroux. « La situation n’est pas alarmante mais l’inquiétude s’est installée », selon Philippe Membrez. Cela a conduit le conseil communal à mener une large réflexion ces derniers mois sur le sujet, d’autant plus que la population de la commune vadaise va augmenter ces prochaines années.