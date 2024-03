Le transfert de Moutier, une « opportunité » pour le PLRJ

Le PLRJ se montre favorable à l’acceptation du Concordat réglant le transfert de Moutier. Le parti annonce ce mardi dans un communiqué saluer son adoption par les autorités des cantons du Jura et de Berne. Pour eux, l’arrivée de Moutier « doit être perçue comme une opportunité, non seulement de réunir une communauté de destin, d’atteindre une masse critique plus importante, mais également de revoir l’administration ». Les membres du PLRJ souhaitent la rendre « plus efficace et agile », face aux difficultés financières « toujours plus profondes » auxquelles fait face le Jura.

Soutien envers le projet de guichet unique

Le parti exprime également du soutien envers le projet de guichet unique à Moutier, notamment auprès des personnes âgées « encore peu enclines à effectuer les formalités administratives en ligne ». Selon le PLRJ, une évolution de la pratique dans ce sens sur tout le territoire cantonal devrait « permettre de ne pas augmenter significativement les effectifs de l’administration, sans surcharger les collaborateurs ni prétériter les citoyens ». Par ailleurs, le parti demande aux autorités de faire « preuve de transparence » en ce qui concerne les charges engendrées par le transfert.

« L’heure est venue pour le Jura d’entrer dans une nouvelle ère » indique finalement le PLRJ, qui se montre également favorable à une circonscription électorale unique après l'arrivée de Moutier dans le Jura. /comm-edr