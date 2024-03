Pure Politique : la sauvegarde du cheval franches-montagnes

Quel avenir pour le cheval franches-montagnes ? Les défis sont nombreux pour assurer la sauvegarde de la race et sa valorisation. Pure Politique propose une table ronde ce mercredi sur RFJ. Pauline Queloz (gérante de la Fédération suisse du franches-montagnes), Mario Gandolfo (étalonnier et spécialiste d’attelage) et Ismaël Vuillaume (député-suppléant PVL, proche des milieux de l’élevage) seront les invités de l’émission. Ils feront part de leurs visions, de leurs craintes et espoirs, ainsi que des solutions à envisager pour la sauvegarde du cheval-franches-montagnes.

Pure Politique est à suivre en direct sur RFJ et en vidéo sur RFJ.CH. /rch