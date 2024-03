« 40 ans / 40 voix » avec Jean-Claude Rennwald

RFJ retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce mercredi, l’invité était Jean-Claude Rennwald, premier rédacteur en chef de Fréquence Jura. C’est lui qui a eu la première discussion avec le patron Pierre Steulet pour lancer l’idée de ce qui deviendra Fréquence Jura. « C’était le 23 juin 1982, a raconté Jean-Claude Rennwald. Il m’a dit: « Si tu marches, je marche ! » Sur le principe, j’étais d’accord, les modalités sont venues plus tard. » Devenu par la suite politologue, écrivain, conseiller national socialiste, le citoyen de Courrendlin a donc donné la ligne directrice des informations locales sur Fréquence Jura jusqu’en 1988.

Parmi les journalistes de la première heure, se trouvait également Jean Moritz, qui a par la suite fait carrière dans la justice. Ce dernier est venu raconter les premières campagnes politiques sur les ondes, l’arrivée d’un maire autonomiste à Moutier en 1986 ou encore des émissions réalisées en collaboration avec d’autres médias locaux. A écouter ci-dessous. /clo