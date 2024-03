Faire un premier pas vers des habitudes plus durables avec impACT

Faire des petits gestes simples pour lutter contre le réchauffement climatique. C’est ce que veut proposer de manière ludique et facile le défi collectif ImpACT. Le projet commence samedi et se déroule sur 10 semaines. L’objectif est d’économiser du CO2 en réalisant des gestes du quotidien, puis de les recenser sur une application. L’idée émane de Lucile Charmillot et de Camille et Charlotte Ory, toutes trois originaires de Courtételle. « On est parti du constat qu’il y a beaucoup de mauvaises nouvelles qui circulent autour du réchauffement climatique et on avait envie de transformer cette anxiété en actions, en proposant des solutions plutôt accessibles et sympathiques pour les gens dans leur quotidien », explique Lucile Charmillot, qui compte aussi sur l’effet du collectif et de la concurrence saine pour motiver les participants.