Les femmes meurent davantage d'un infarctus que les hommes en Suisse

Symptômes typiquement féminins

Les hommes et les femmes ne présentent pas les mêmes symptômes, par exemple, lors d’un infarctus du myocarde. « D’un point de vue anatomique, les femmes ont des vaisseaux plus petits et la paroi du cœur est plus fine, donc plus fragique », décrit Dr Hassani.



Dans 50% des cas, il s’agit de symptômes classiques tels que une forte douleur thoracique, qui va irradier dans la mâchoire puis dans les bras.

Puis dans les autres 50% des cas, les femmes vont subir une fatigue profonde, présenter un essoufflement d’effort, avoir des douleurs dans le haut du dos, des palpitations, puis finalement elles peuvent souffrir de douleurs digestives récurrentes telles que des nausées. Ce sont des douleurs typiquement féminines.

Selon une étude menée à l’hôpital de Zurich, les femmes appellent en moyenne 37 minutes plus tard qu’un homme. De plus elles négligent souvent leur santé au profit de celles de leur proche. Elles consacreront moins de temps à leur rééducation cardiaque après un infarctus pour prendre soin de leur famille.

Prévention sur le tabac

Outre les facteurs de risque classiques tels que la sédentarité, une mauvaise alimentation, l’usage nocif d’alcool, un accent doit être mis particulièrement sur la prévention liée au tabagisme en Suisse. « La situation en Suisse est catastrophique. En moyenne 21% des femmes fument contre 23% pour les hommes », relate le spécialiste en cardiologie.



La situation s’empire avec les jeunes filles. 26% entre 15 et 25 ans fument pour 23% des hommes de cette même tranche d'âge.



Il s'agit du facteur de risque le plus élevé en termes de problèmes cardio-vasculaire. « 3 ou 4 cigarettes par jour multiplient les risques de problèmes cardio-vasculaire de 3 à 4 fois », conclut le cardiologue de Courrendlin. /cbu