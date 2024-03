Toujours mordus de la scène après 10 ans d’absence

Un théâtre a été mis en place dans la halle polyvalente de Bure pour l’occasion. Une vraie cage de scène équipée de lumières et de son décor a été aménagée à l’intérieur. Le public investira l’estrade au lieu des comédiens qui joueront en contre-plongée. « On n’a pas choisi la facilité, on ne va pas jouer sur la scène, au contraire on va jouer dans la salle », explique Sébastien Gschwind.

Un retour après une décennie d’absence

Les Mordus de la Scène de Bure n’avaient pas organisé de représentation ensemble depuis leur dernier spectacle en 2013, Aime ton voisin. Les membres de la troupe n’avaient plus forcément le temps de se consacrer au théâtre amateur. « La vie change, on a eu des familles, des enfants et un peu moins le temps de venir jouer », relate Sébastien Gschwind.