« 40 ans / 40 voix » avec Vicky

RFJ retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce jeudi, l’invitée était Vicky. Une voix douce et forte que le Jura a eu dans son oreille entre 1985 et 1997. Vicky a d’abord lu de nombreuses dédicaces le dimanche matin avant de poser sa voix sur des centaines de spots publicitaires pour les entreprises jurassiennes. Trouver les mots justes, l’intonation parfaite, c’est un travail qui peut paraitre « simple » lorsque le produit est fini, mais la création demande inspiration et talent.

Cette émission était donc l’occasion de comprendre comment sont habillés les spots promotionnels des entreprises ou manifestations régionales. Un travail supervisé aujourd’hui par Baptiste Seghetto, chef d’antenne de RFJ depuis plus de dix ans, qui est venu expliquer le choix des voix. Faut-il ici un enfant ? Une femme ? Une voix grave ? Jeune ? Quelle musique ? Et comme chaque jour, l’émission a permis de se remettre dans les oreilles des archives sonores des pubs d’hier et d’aujourd’hui. A savourer ci-dessous. /clo