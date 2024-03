Journée mondiale du rein : un Prévôtois transplanté témoigne

« On a votre rein, on vous attend ! »

Ce coup de fil, il vient de l’hôpital de Berne, là où Tim Geiser est sur liste d’attente pour une transplantation. « Vous êtes en haut de la liste, on vous appelle, vous y allez, c’est aussi simple que ça », explique le Prévôtois. « J’ai attendu, on m’a mis une blouse puis je suis passé au bloc… Le lendemain matin je me réveillais et à midi je dînais comme si de rien n’était », détaille encore le jeune homme.

Un donneur inconnu

D’où vient ce rein qui m’a sauvé la vie ? La question ne se fait pas attendre. Le donneur est une personne décédée, un parfait inconnu. Ce sont les seules informations qu’on donnera au receveur. Une zone d’ombre pas toujours facile à gérer pour Tim Geiser « Personnellement j’aurais envie d’en savoir plus, je ne sais pas si c’est possible mais je me dis que cette personne continue de vivre d’une certaine manière et qu’elle m’aide et pour ça je la remercie », confie le Prévôtois. Et si c’était quelqu’un de son entourage qui avait voulu lui donner un rein ? « J’avais d’abord demandé pour un donneur vivant mais ensuite je me suis dit que je ne voulais pas causer de problèmes à une autre personne, du fait qu’elle devrait retirer un rein pour me le mettre à moi », explique Tim Geiser. Puis de conclure, « il ne faut pas trop y penser, maintenant je l’ai dans mon ventre et il faut vivre avec ».

Message d’espoir

En Suisse, le rein est l’organe le plus transplanté, devant le foie, le poumon et le cœur. L’an dernier, 400 transplantations de reins ont été pratiqués dans notre pays, d’après des chiffres de l’Office fédéral de la santé publique. Si de nombreuses personnes sont encore en attente d’une transplantation dans notre pays, Tim Geiser tient à ce que son exemple puisse donner du courage et de l’espoir à d’autres malades. « J’encourage les gens à pratiquer le don d’organe et pour les personnes malades comme moi, ne baissez pas les bras et accrochez-vous ! », conclut le Prévôtois.