« La Chrysalide » veut donner vie aux rêves des Prévôtois

Les Prévôtois ont rendez-vous avec leur imagination cet été. Grâce à une intelligence artificielle, leurs rêves pour la ville de Moutier en 2074 prendront la forme d’une chrysalide géante dans l’ancienne halle aux marchandises CFF. L’algorithme sera nourri par les idées de la population prévôtoise sur la manière dont elle envisage et souhaite la vie dans cinquante ans. Des vidéos seront ainsi générées et diffusées sur place. L’œuvre digitale de l’artiste français Arnaud Laffond a été sélectionnée par le jury de l’association Jura-24 dans le cadre du 50e anniversaire du plébiscite jurassien. Les spectateurs seront invités à s’interroger et à méditer sur l’avenir Moutier. Le projet a pour but de créer un élan positif vers un futur imaginé ensemble, selon l’artiste.