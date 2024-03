La Fondation O2 remet à neuf son site Internet

La Fondation O2 a mis a jour son interface web. Une refonte a été effectuée afin « d’offrir une expérience utilisateur enrichie », annonce-t-elle ce jeudi dans un communiqué. Les projets principaux de la Fondation pour la santé et le développement durable y sont désormais présentés. Six nouvelles caractéristiques du site sont notamment soulignées par l’organisation : sa structuration en six thématiques principales (activité physique, alimentation équilibrée, tabac/alcool, santé mentale et santé au travail), la possibilité de filtrer les recherches, la mise en place de ressources spécifiques pour chaque projet, la création d’une section « actualités » et celle d’un espace dédié à des articles de blog. « La refonte de notre site internet représente un engagement continu envers nos partenaires et le public », explique la directrice Stéphanie Mertenat Eicher. La nouvelle interface est consultable ici. /comm-edr