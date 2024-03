Le stand de tir de Soubey est sur la sellette

Après celle des Breuleux, les tireurs franc-montagnards pourraient perdre une nouvelle cartouche. Le stand de tir de Soubey n’est plus aux normes pour les tirs obligatoires hors du service militaire. Une problématique soulevée jeudi soir à Montfaucon par le maire du Bémont André Tschudi lors du Syndicat des communes des Franches-Montagnes (SCFM). Si pour y remédier, le SCFM est prêt à débourser environ 30'000 francs afin de remplacer les cibles actuelles, cet investissement pourrait néanmoins s’avérer inutile. Le maire de Soubey Jacques Tosoni a révélé qu’un riverain pourrait demander la fermeture du stand de tir en raison des nuisances sonores. Le propriétaire d’une ferme située à environ 200 mètres du stand de tir a récemment décidé de s’y installer à plein temps. Il a indiqué aux autorités communales vouloir laisser passer la vingtaine de séances de tirs obligatoires prévues cette année avant de se positionner.

Cette situation enraye la volonté du SCFM d’investir pour mettre les installations aux normes. « Ça ne sert à rien de payer 30'000 francs dans un stand qui pourrait fermer », s’est notamment exclamé le maire des Genevez Anaël Lovis. Un point de vue partagé par les autres élus. Le SCFM a donc mis entre parenthèse le vote sur le crédit de rénovation et va demander aux autorités fédérales et cantonales compétentes un délai supplémentaire pour mettre les installations aux normes. Et ainsi avoir le temps d’entamer des discussions avec le riverain.





Changement de présidence à l’Espace Jeunes Franches-Montagnes

Durant l’assemblée, le maire de Montfaucon et représentant du SCFM au sein du comité de l’Espace Jeunes Franches-Montagnes a indiqué le départ en mai de la présidente Patricia Montavon et de la caissière Lourdes Jobin. Xavier Schaffter a précisé que Athanase Kanimba, conseiller communal aux Bois, reprendra le poste de président. Par contre, une personne est toujours recherchée pour endosser le rôle de caissier.

Autre sujet sur la table du SCFM, la vente et le transfert de deux parcelles concernant la zone d’activités d’intérêt cantonal des Franches-Montagnes (ZAIC) par le Syndicat des communes au Syndicat en charge de la ZAIC. Les maires taignons ont accepté cette transaction d’une valeur de 80'000 francs.





Le Centre de Loisirs évoqué à huis clos

Les maires des communes franc-montagnardes ont terminé l’assemblée par une discussion concernant le Centre de Loisirs du district. L’établissement situé à Saignelégier a récemment annoncé la démission de sa directrice Iovka Kouzmova. Les élus taignons ont voulu échanger à ce sujet à huis clos et ils ont donc demandé aux journalistes présents sur place de quitter les lieux. /nmy