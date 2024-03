Les chemins de St-Jacques ont leur relais jurassien depuis 10 ans

Les célèbres chemins de St-Jacques de Compostelle peuvent compter sur un relais dans le Jura depuis 10 ans. L’Amicale jurassienne du chemin de St-Jacques fête sa première décennie ce mois-ci. Le président Gilles Berdat, invité de La Matinale ce jeudi, résume ainsi le rôle de l’association : « Être à la disposition des pèlerins, baliser, entretenir et enjoliver le chemin ». Dans la région, le chemin relie Soyhières à Lucelle. « C’est un chemin de liaison avec les grands chemins qui viennent de l’Allemagne, de la Hollande et de la France », explique Gilles Berdat, qui a recensé quelque 100 pèlerins du Jura partis sur les chemins via l’Amicale ces 10 dernières années. « Je ne pense plus que l’aspect religieux soit majeur », précise le président qui nuance : « On part touriste, on revient pèlerin ».