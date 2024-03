Un programme d’innovation pour améliorer la qualité de vie et des soins pour les seniors

Un nouveau parcours de soin, une offre de mobilité douce ou encore des outils financiers. Voilà quelques exemples qui pourraient émerger du programme d’innovation présenté jeudi et coordonné par la Haute-École Arc. Le programme est soutenu par Innosuisse, l’agence fédérale qui encourage l’innovation dans de nombreux domaines. Le programme se déploie sur quatre ans. L’objectif ici : financer le test d’idées pour améliorer la qualité de vie des seniors. « Nous finançons douze idées par an, jusqu’à 25'000 francs par projet-pilote », explique Daniel Cefaï, professeur à la Haute-École Arc et chargé du projet.