30 ans de la FICD : défis politiques et financiers en jeu

Afrique, Amérique du Sud, Asie…

La FICD, c’est avant tout 69 projets réalisés à travers le monde depuis 30 ans. En 2024, elle regroupe 37 associations actives dont 24 jurassiennes et 13 du Jura bernois. « Nous avons mené des programmes dans le domaine de la santé, de l’éducation, de l’agriculture », se réjouit Olivier Girardin.

Par exemple, le groupe Nicaragua qui anime le jumelage entre les villes de Delémont et La Trinidad et qui soutient des communautés locales. On peut également citer Jura Afrique, ONG active dans le nord du Bénin et qui s’engage entre autres pour la formation des jeunes. Au Cameroun, avec l’institut agricole d’Obala (IAO), une structure qui aide la population à se professionnaliser dans le monde agricole. Le président, Olivier Girardin, se réjouit de la grande mobilisation et solidarité de la population du Jura et Jura bernois envers ces différentes associations. /cbu