« 40 ans / 40 voix » : immense MERCI

Les 40 jours d’émissions et de chroniques dédiées aux 40 ans de RFJ sont terminés. Depuis le 22 janvier, les auditrices et auditeurs ont pu écouter différents rendez-vous pour se remémorer l’histoire de la radio, avec en point d’orgue l’émission quotidienne « 40 ans / 40 voix » qui a ravivé moult souvenirs et émotions au fil de semaines.

Fréquence Jura avait été portée sur les ondes en février 1984 par le président du Gouvernement jurassien d’alors, François Lachat qui avait pressé le potard de lancement. Pour apporter une touche symbolique forte à la conclusion du jubilé des 40 ans, la présidente du Gouvernement jurassien 2024 Rosalie Beuret Siess a accepté de venir presser le potard qui lançait le premier titre musical suivant la fin de l’émission du jubilé, C’est aujourd’hui que ça se passe de Grand Corps Malade.

Toute l’équipe de RFJ tient à remercier l’ensemble des auditrices et auditeurs pour leur fidélité et les très nombreux messages transmis à l’occasion de ces émissions spéciales, qui, on l’espère, auront su vous faire plaisir. /clo