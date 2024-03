La Semaine d’action contre le racisme s’ouvre dans le Jura

La Semaine d’action contre le racisme débute la semaine prochaine dans toute la Suisse. Le Bureau de l’intégration des étrangers et de la lutte contre le racisme (BI) annonce ce vendredi son programme dans un communiqué. Cette année, le focus sera mis sur la sensibilisation auprès des enfants et des jeunes. Les activités mises en place seront relayées sur le site internet du BI, la plateforme Oxyjeunes et directement auprès des structures scolaires et parascolaires. Des ateliers seront notamment organisés auprès de différentes classes d’âge « afin d’aborder les questions d’identité et d’altérité », explique le BI. « Le but est de permettre aux enfants et aux jeunes de reconnaître les mécanismes de discriminations et d’obtenir quelques outils pour y faire face », détaille l’organisation. Une exposition et un café littéraire sont également prévus.





Un rappel pour les victimes et les témoins de discrimination

Le BI souligne également dans son communiqué que cette semaine d’action « est l’occasion de rappeler qu’il assure la permanence d’une antenne de consultation pour les victimes et les témoins de discrimination ». Le bureau propose une écoute, la transmission d’informations voire, dans certains cas, une orientation. Il sert également d’organisme de recensement.

Le Gouvernement jurassien « encourage toute action visant à soutenir les personnes qui d’une manière ou d’une autre, souffrent de racisme, d’exclusion et/ou de discrimination » et souligne « s’engager pour le renforcement de la prévention »

Une journée participative dédiée à la création de nouveau projets visant à lutter contre le racisme sera prochainement mise en place par le BI. Les idées lancées seront notamment concrétisées durant l’édition 2025 de la Semaine d’action contre le racisme. /comm-edr