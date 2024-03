« La principale qualité d’un photographe animalier, c’est le respect »

La Matinale vous a emmené ce vendredi « Sur la piste du lynx »… Le film sera projeté ce samedi au Noirmont à Cinélucarne (17h, projection gratuite) dans le cadre du 19e Festival du film vert. Le photographe animalier Neil Villard, qui incarne son propre rôle dans le film, a suivi les lynx durant plus de 10 ans dans la région. Un « investissement personnel, physique et mental, vraiment intense », explique-t-il. Passionné par le plus grand félin d’Europe, Neil Villard décrit ainsi la situation de la population de lynx dans la région : « C’est très délicat. Le nombre d’individus est très faible et quand il y a un problème ça chute très vite ». « Actuellement, le soucis c’est l’appauvrissement du bagage génétique des populations dans le Jura », précise le photographe. « La route et les lignes ferroviaires font subir de grandes pertes aux lynx en Suisse », précise-t-il. /mmi