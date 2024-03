Un effort financier demandé aux députés

Les députés jurassiens doivent aussi faire un effort pour permettre au canton de réaliser des économies. Le Bureau du Parlement s’est penché sur une mesure du Plan équilibre 22-26 adopté l’an dernier par le législatif. Elle concerne les indemnités des parlementaires. Selon un rapport transmis ce vendredi, une majorité du Bureau propose de les réduire de 1,9%. Un taux qui est identique à celui appliqué aux employés de l’Etat. Cela permettrait plus de 18'000 francs d’économie. Toutefois, une minorité du Bureau est d’avis que les parlementaires peuvent faire un effort encore plus important. Elle veut une ponction de 4% sur les indemnités pour arriver à près de 38’500 francs d’économie. Ces réductions sont transitoires et valables trois ans, entre 2024 et 2026. Le législatif en débattra prochainement.





Une séance du Parlement en moins

Le Bureau veut aussi supprimer du calendrier une séance plénière du Parlement. Le passage de 10 rencontres annuelles à 11 permettrait de réaliser des économies à hauteur de 68'000 francs.

Des diminutions d’indemnités pour les groupes, les séances de groupes et l’informatique doivent encore permettre des économies d’environ 88'000 francs. /comm-nmy