Le public, acteur de Ludesco

Le designer d’escape game Navid O’Lari s'est réjoui de pouvoir transmettre sa passion, mais également de montrer les coulisses de telles créations: « Il y a beaucoup de corps de métiers impliqués dans la création de ses expériences et la durée de fabrication peut aller de deux semaines pour un concept basique à six mois ou deux ans pour des salles beaucoup plus complexes. »