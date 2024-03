Les scouts en mode recrutement

Les scouts cherchent de nouvelles têtes. Plus de 350 groupes à travers la Suisse participent ce samedi à la journée de découverte du scoutisme. Ces « portes ouvertes » permettent aux curieux de se changer en scout durant quelques heures.

Pour Aurélien Loetscher, alias « Chevêche », le mouvement transmet des valeurs importantes, telles que le partage et l’entraide. Responsable d’unité pour les plus jeunes au sein du groupe biennois du Roc-St-Georges, il ne cache pas la difficulté de faire saisir ces notions en une journée seulement : « C’est très compliqué, honnêtement. Le but est surtout de présenter ce qu’est le scoutisme », explique-t-il.