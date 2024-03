De l’asphalte avec du CO2 séquestré

Introduire et généraliser l’utilisation de l’asphalte vert sur les routes. Gauthier Corbat a récemment déposé une motion en ce sens au Parlement jurassien, basant sa réflexion sur les débats quant à la séquestration carbone lors de la COP 28 à Dubaï. L’élu du Centre demande au Gouvernement de tout mettre en œuvre pour que ce revêtement particulier, négatif en CO2, soit privilégié. Cela contribuerait notamment aux objectifs de réduction carbone du Plan climat Jura (PCJ), selon Gauthier Corbat. L’élu du Centre utilise l’exemple du canton de Bâle qui s’est montré pionner dans le domaine en utilisant, depuis l’automne passé, un asphalte vert. Ce revêtement absorbe plus de CO2 que sa production génère, transport et pose compris. Concrètement et pour faire simple, le CO2 séquestré sert d’ingrédient aux mélanges bitumeux. « Bien évidemment, une fois que vous roulez dessus, ce revêtement est inerte et n’absorbe plus rien, comme tout type d’asphalte, mais son bilan carbone est bien meilleur », nous a expliqué Gauthier Corbat.

Rencontre entre différents secteurs

Outre les vertus climatiques, l’élu du Centre mentionne également les synergies possibles. Il estime que le Jura est bien placé : « Cette nouvelle technologie offre des débouchés intéressants aux produits des secteurs forestiers et agricoles, des industries importantes dans notre canton », mentionne l’habitant de Vendlincourt. Ce dernier souligne en effet que la production d’asphalte vert permettrait à différents domaines, généralement pas étroitement liés, de se rencontrer, notamment la filière bitumeuse et les activités forestières et agricoles.

Expérimenter et partager avec Bâle

Ombre au tableau : le prix de ce revêtement. Ce type d’asphalte coûte 10% à 15% de plus, mais il est plus robuste et donc plus durable. Concernant son potentiel absorbant des nuisances sonores, des tests sont en cours. Gauthier Corbat estime que le Jura possède bien des atouts pour apprivoiser l’expérience bâloise, notamment la relation privilégiée du canton avec Basel Area. Il espère que ce type d’asphalte puisse être testé sur le territoire et faire l’objet d’un échange d’expériences. /ech