Delémont regroupe ses prestations pour les seniors dans un répertoire

Un répertoire pour mieux s’y retrouver. La Ville de Delémont annonce ce lundi la création d’un document qui résume et présente de manière synthétique les prestations socio-sanitaire et de loisirs dédiées aux seniors. Le répertoire regroupe les principaux prestataires locaux existants pour, par exemple, se divertir, s’informer, se faire aider ou encore se déplacer. Il est disponible en ligne sur le site internet de la Ville et aussi en version papier, en quantité limitée, auprès du secrétariat du Service de la cohésion sociale de la jeunesse et du logement ainsi qu’à la Chancellerie. /comm-nmy